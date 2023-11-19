Рейтинг Байдена на фоне конфликта в Израиле упал до рекордного минимума – СМИ

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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его лидерства. Об этом со ссылкой на проведенный опрос сообщает NBC News.

Результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг одобрения Байдена упал до 40%. Отмечается, что значительная часть избирателей не поддерживает политику американского президента по отношению к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Больше всего рейтинга Байден потерял среди демократов и избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, большинство из которых считает, что Израиль в своей военной операции в секторе Газа зашел слишком далеко. В опросе, проведенном в сентябре, 46% подобных избирателей одобряли деятельность Байдена, сейчас же эта цифра снизилась до 31%.

Согласно данным опроса, Байден впервые отстает по рейтингу поддержки от экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп опережает Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден же обгоняет Трампа на 2 процентных пункта в Висконсине.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей