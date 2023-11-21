Захарова заявила, что статья Байдена в WP показала неприглядность внешней политики США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно, заявила газете "Известия" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала опубликованную в газете The Washington Post статью президента США Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, написанное американским лидером – набор несуразиц.

Дипломат предположила, что вышедший материал стал одним из первых шагов перед стартом предвыборной американской кампании, которая будет выглядеть "плохо, абсурдно, дико и неприглядно".

Также представитель МИД России обратила внимание, что Байден начинает кампанию с исторического провала. Так, согласно социологическим опросам, рейтинг одобрения действующего американского лидера достиг рекордного минимума. По ее словам, более половины американцев не верят и не одобряют политику Байдена.

"Зачем-то автор статьи за подписью президента США рассказал о приказе направиться в зону конфликта двум авианосным группам. Когда в истории, хочется поинтересоваться, авианосные группы крупнейшей американской армии вносили стабильность и способствовали прекращению огня?" – задалась вопросом Захарова.

Она добавила, что если "американское могущество" повторит судьбу США времен Корейской и Вьетнамской войн, Израилю можно лишь посочувствовать. Дипломат напомнила, что авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Джеральд Форд" были названы в честь американских президентов, в чье правление США участвовали в указанных конфликтах.

Уточняется, что в своей статье Байдена выразил мнение, что проводимая Штатами политика в отношении Украины и Ближнего Востока ведет к прогрессу и укреплению безопасности страны.

Американский лидер сообщил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона позволяет не допустить вовлечения Соединенных Штатов в существующий конфликт.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины