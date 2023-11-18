Байден заявил, что поддержка Украины позволяет оградить США от вовлечения в конфликт

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Помощь Киеву со стороны Вашингтона позволяет не допустить вовлечения США в существующий конфликт, отметил американский лидер Джо Байден.

"Из двух мировых войн в прошлом веке мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не затухает сам собой. Это напрямую втягивает Америку. Именно поэтому наша приверженность Украине – это инвестиция в нашу собственную безопасность", – приводятся его слова в статье The Washington Post.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты ограждают своих бойцов, позволяя украинским военнослужащим "защищать свою свободу".

Ранее в Белом доме сообщили, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. При этом он отметил, что даже если конгресс и Белый дом изменят свою политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США.



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