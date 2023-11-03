В США признали, что сокращают пакеты помощи Киеву из-за истощения средств

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В Белом доме признали, что США сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Об этом рассказала пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер.

"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", – цитирует ее ТАСС.

Жан-Пьер призвала конгресс оперативнее принять заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов, а также продемонстрировать, что Вашингтон продолжает решительную поддержку Киева.

3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.

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