03 ноября, 21:18Политика
В США признали, что сокращают пакеты помощи Киеву из-за истощения средств
Фото: depositphotos/tupungato
В Белом доме признали, что США сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Об этом рассказала пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер.
"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", – цитирует ее ТАСС.
Жан-Пьер призвала конгресс оперативнее принять заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов, а также продемонстрировать, что Вашингтон продолжает решительную поддержку Киева.
3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.
США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Читайте также