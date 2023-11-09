Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов ряда республиканцев в США

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Некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает агентство Reuters.

"Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас. <...> Это тяжело, если США поменяют позицию", – заявил он.

При этом Зеленский отметил, что даже если конгресс и Белый дом поменяют политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США. Однако украинский лидер выразил надежду, что кто бы не победил на выборах в США 2024 года, он продолжит помогать Киеву.

Ранее Зеленский также заявил о планах контрнаступления в этом и следующем году. Он подчеркнул, что уже определены цель, конкретные города и направления, в которых будет вестись контрнаступление.

Украинский лидер также сообщал, что сейчас в стране не время для выборов. По словам Зеленского, в военное время, когда есть множество вызовов, "абсолютно безответственно" вбрасывать в общество тематику выборов.