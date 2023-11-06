Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране не время для выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский также потребовал прекратить "вбрасывать в общество" данную тему.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил он.

По словам Зеленского, в государстве "есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", поэтому сейчас нужно работать в единстве. Он также отметил, что все в Украине должны сосредоточиться на вопросах обороны и призвал политические структуры не тратить "энергию и силы на что-либо другое".

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть. Иранское издание Hamshahri указывает, что важно не то, что не будет самих выборов, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент оставался у власти.

В публикации отмечается, что с начала СВО России на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов.