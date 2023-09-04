Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть, сообщает иранское издание Hamshahri.

Как указывает автор материала, важно не то, что не будет самих выборов, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент оставался у власти.

Журналист считает, что лидер, который привел свою страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, должен был уйти в отставку.

В публикации также говорится, что с начала СВО России на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов.

Ранее бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, пока не поздно.

Вместе с этим он указал, что президент США Джо Байден в скором времени начнет терять позиции в Вашингтоне в связи с регулярными коррупционными скандалами, связанными с его сыном Хантером. По мнению Соскина, это значительно повлияет на программу помощи, которую Штаты предоставляют Киеву для продолжения боевых действий.

Соскин также предложил план спасения Украины, который заключается в президентских выборах. Он напомнил, что Зеленский отменил их из-за военного положения. Бывший советник Кучмы отметил, что в случае выборов нынешние киевские власти отстранят. Уже после этого Украина "начнет жить", считает он.

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