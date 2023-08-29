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Для спасения Украины в стране следует создать альтернативный центр власти. Об этом бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.

Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, пока не поздно.

Вместе с этим он указал, что президент США Джо Байден в скором времени начнет терять позиции в Вашингтоне в связи с регулярными коррупционными скандалами, связанными с его сыном Хантером. По мнению Соскина, это значительно повлияет на программу помощи, которую Штаты предоставляют Киеву для продолжения боевых действий.

"Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", – заключил он.

Соскин также предложил план спасения Украины, который заключается в президентских выборах. Он напомнил, что Зеленский отменил их из-за военного положения. Бывший советник Кучмы отметил, что в случае выборов нынешние киевские власти отстранят. Уже после этого Украина "начнет жить", считает он.

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