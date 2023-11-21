Экс-премьер Украины заявил, что "евромайдан" был нужен США для ослабления России

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Массовые акции протеста в Киеве, начавшиеся в 2013 году, были организованы Вашингтоном и направлены на ослабление России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

По его словам, американцев при этом абсолютно не интересовала судьба самой Украины. Азаров заявил, что десять лет, прошедшие после госпереворота в Киеве, показывают, что США последовательно реализовывали задачу по ослаблению РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране может случиться новый Майдан. Такая информация поступила к нему от разведки и украинских партнеров. По его словам, речь идет об операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия.

Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, название "Майдан-3" означает официальное признание Киева, что первые два "майдана" были государственными переворотами.

Новый Майдан возможен на Украине – СМИ