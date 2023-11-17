Зеленский признал, что "майданы" были госпереворотами – Медведев

Фото: kremlin.ru

Название "Майдан-3", в подготовке которого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию, означает официальное признание Киева, что первые два "майдана" были государственными переворотами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведев с иронией отметил, что Зеленский "спутал все карты" тем, кто готовил "хитрый план" по его свержению. Он также назвал "словесной пургой" разговоры про легитимную волю народа после госпереворотов на Украине.



До этого украинский президент заявил, что в стране может случиться новый Майдан. Такая информация поступила к Зеленскому от разведки и украинских партнеров, сказал он. По его словам, речь идет об операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия.

Ранее СМИ со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена писали, что западные страны могут сместить Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации журналистов, президент будет вынужден либо провести выборы в марте 2024 года, либо его уберут в результате очередного Майдана.

По словам бывшего министра украинского кабмина, после завершения спецоперации на Украине может начаться новый Майдан. После завершения боевых действий население Украины будет требовать справедливости и завершения реформ 2014 года, сказал он в беседе с зарубежным изданием.

Депутат Верховной рады Инна Совсун также считает, что Украину ждет еще один политический переворот. По ее словам, подобное случается со страной каждое десятилетие: в 2004 году на Украине проходила Оранжевая революция, а в 2014 – Евромайдан.





Новый Майдан возможен на Украине – СМИ

Новый Майдан возможен на Украине – СМИ