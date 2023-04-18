Украине грозит новый Майдан после завершения СВО – СМИ

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После завершения спецоперации на Украине может начаться новый Майдан. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Как сообщил источник зарубежного издания – бывший министр украинского кабмина, спецоперация дала населению страны большие надежды и люди будут ждать перемен.

"Знаете, Майдан может повториться. Люди будут хотеть денег, справедливости и завершения реформ, которых они требовали еще в 2014 году", – сказал собеседник издания.

Депутат Верховной рады Инна Совсун также считает, что Украину ждет еще один политический переворот. По ее словам, подобные обстоятельства случаются со страной каждое десятилетие: в 2004 году на Украине проходила Оранжевая революция, в 2014-м – Майдан.

В материале издания говорится, что после исчезновения экзистенциальной угрозы рейтинги президента Украины Владимира Зеленского пойдут на спад. Население начнет задавать гослидеру вопросы, почему тот проигнорировал "резкие предупреждения разведки Запада о высокой вероятности" начала спецоперации, следует из статьи.

До этого бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер также предположил, что украинцы могут "поднять восстание" против Зеленского. По его словам, украинский народ будет винить президента в крахе общества. Во время восстания из-за недовольства населения украинский лидер может погибнуть, заявил бывший американский военный.

