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Украинские военнослужащие хотят убить лидера Украины Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что причиной этому является коррупция, которая распространилась в армии. По его словам, украинские бойцы отмечают пропажу военной техники. Кроме того, "сотни миллионов наличных денег" оказываются в самых разных местах, добавил Макгрегор.

Бывший советник рассказал, как в Сети периодически появляются видео, которые стараются быстро удалить. В этих роликах украинские военнослужащие обсуждают существующую проблему. Макгрегор подчеркнул, что это происходит уже на протяжении нескольких месяцев.

"Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой". <...> Они прекрасно знают, что их предали", – отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее Макгрегор заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут поставленные Западом на Украину танки при попытке контрнаступления. По его словам, мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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