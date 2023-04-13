Экс-советник Кучмы заявил, что политика Зеленского зашла в тупик

Фото: ТАСС/AP/Michal Dyjuk

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в ужасном положении из-за проблем, связанных с тупиком на фронте и боеприпасами. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, украинские вооруженные силы на данный момент пребывают в критической ситуации. Соскин выразил сомнения по вопросу обещанного Киевом контрнаступления.

"Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", – заявил Соскин.

Бывший советник Кучмы добавил, что дальнейшие поставки техники Североатлантического альянса могут оказаться под угрозой из-за появляющихся разногласий среди союзников Киева.

Ранее Соскин заявил, что украинскую сторону ждет худший сценарий из-за нарастающего давления извне с целью начать мирные переговоры с Москвой. По его мнению, в мире все больше лидеров хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и РФ произошло прекращение огня.

Мировые политики начинают осознавать, что продолжение боевых действий увеличивает вероятность их распространения на территорию Европы и Азии, считает Соскин.

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