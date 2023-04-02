Конгрессмен заявил об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства США

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Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

"Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. Каждый день без мира – это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия", – приводит портал Iowa Standart слова Госара.

Он отметил, что Штаты сами разваливаются на части, поскольку инфраструктура страны неисправна, железные дороги требуют немедленной реконструкции, однако все это плохо финансируется. Кроме того, политик отметил, что в городах разгул преступности и бездомности, и призвал власти страны сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не на поддержке киевского режима.

Госар также добавил, что направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США, в котором попросил больше не выделять ни единого цента на вооружения для Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о высоких шансах распада США. Таким образом он прокомментировал прогнозы западных политиков о развале России. Дело в том, отметил Медведев, что некоторые западные политики хотят этого для РФ, поэтому и "подверстывают под это все сценарии", однако у Штатов предпосылок развалиться сегодня гораздо больше, чем у России.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия дважды спасала США от распада – в XVIII и XIX веках. По его словам, в настоящее время в Штатах усиливаются противоречия между партиями, финансовыми структурами и корпорациями. Однако на этот раз, отмечает Патрушев, Россия не будет спасать США, хоть ее культура и основана на сострадании и милосердии.

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