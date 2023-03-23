Запад не брезговал никакими средствами в прошлом году, пытаясь навредить РФ – Мишустин

Фото: kremlin.ru

Западные страны в 2022 году не брезговали использовать любые средства, чтобы навредить России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", – напомнил премьер-министр.

Он отметил, что лидеры стран Запада не раз заявляли о том, что уважают право частной собственности, а затем начали арестовывать денежные средства и имущество россиян и компаний из РФ.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад желает распада России на части.

Впоследствии, считает политик, западные страны договорятся с каждой из этих частей и проведут их денуклеаризацию и демилитаризацию, чтобы потом прийти и предложить свои услуги.

Он отметил, что "такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств".



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