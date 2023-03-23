Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

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Сегодня стало ясно, что целью западных санкций против РФ с самого начала был российский народ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства по итогам прошлого года.

"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. <...> Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", – сказал глава кабмина.

По его словам, недружественные страны своими действиями хотели обрушить экономику и финансовую систему России, спровоцировать массовую безработицу, снизить качество жизни простых людей. Он напомнил, как Запад, желая "выбросить людей на улицу" и обеспечить дефицит товаров на полках российских магазинов, заставлял свои же компании уходить с рынка РФ, несмотря на то что те зарабатывали в стране миллиарды.

"Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. <...> В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", – подчеркнул российский премьер.

Ранее Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада в итоге обернулись негативными последствиями для него самого. В этой связи глава государства вспомнил поговорку "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь", – отметив, что это именно то, что происходит сегодня.

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