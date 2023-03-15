16:25Экономика
Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод
Фото: kremlin.ru
Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
По его словам, в последние годы против России развязалась санкционная агрессия, однако экономика страны достойно реагирует на связанные с этим вызовы. Президент обратил внимание на то, что прокурорам следует содействовать ликвидации избыточных административных преград.
"На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним – расширением экономических свобод", – цитирует его РИА Новости.
В то же время Путин призвал прокуроров действовать исключительно в рамках закона, отметив, что работа в экономической сфере является очень тонкой и нуждается в отладке.
До этого президент России оценил текущую ситуацию в РФ в контексте западных санкций. Путин назвал ее шагом к дальнейшей суверенизации страны.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение антироссийских санкций. Он призвал других министров страны высказаться по вопросу введения органичений.
В свою очередь, Мария Захарова отреагировала на заявление сербского министра экономики, напомнив, что Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. Захарова добавила, что введение антироссийских санкций не остановит давление со стороны Вашингтона.
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