Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод

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Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, в последние годы против России развязалась санкционная агрессия, однако экономика страны достойно реагирует на связанные с этим вызовы. Президент обратил внимание на то, что прокурорам следует содействовать ликвидации избыточных административных преград.

"На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним – расширением экономических свобод", – цитирует его РИА Новости.

В то же время Путин призвал прокуроров действовать исключительно в рамках закона, отметив, что работа в экономической сфере является очень тонкой и нуждается в отладке.

До этого президент России оценил текущую ситуацию в РФ в контексте западных санкций. Путин назвал ее шагом к дальнейшей суверенизации страны.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение антироссийских санкций. Он призвал других министров страны высказаться по вопросу введения органичений.

В свою очередь, Мария Захарова отреагировала на заявление сербского министра экономики, напомнив, что Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. Захарова добавила, что введение антироссийских санкций не остановит давление со стороны Вашингтона.

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