13:55Экономика
Путин прокомментировал санкции пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин, комментируя непростую для России ситуацию, вызванную западными санкциями, назвал ее шагом к дальнейшей суверенизации страны. Об этом президент заявил на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", – приводит слова российского лидера ТАСС.
Ранее российский лидер призвал отечественных предпринимателей работать на благо страны. По его словам, российские бизнесмены, выбрав в качестве площадки для развития собственного дела западные страны, рискуют столкнуться с тем, что там их будут считать людьми второго сорта.
Между тем за работу в России бизнесменам будут более благодарны, поскольку их труд поможет создать в стране больше новых рабочих мест, считает президент.
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