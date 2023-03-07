Путин прокомментировал санкции пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, комментируя непростую для России ситуацию, вызванную западными санкциями, назвал ее шагом к дальнейшей суверенизации страны. Об этом президент заявил на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", – приводит слова российского лидера ТАСС.

Ранее российский лидер призвал отечественных предпринимателей работать на благо страны. По его словам, российские бизнесмены, выбрав в качестве площадки для развития собственного дела западные страны, рискуют столкнуться с тем, что там их будут считать людьми второго сорта.

Между тем за работу в России бизнесменам будут более благодарны, поскольку их труд поможет создать в стране больше новых рабочих мест, считает президент.



Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!