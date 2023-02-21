Путин в послании процитировал Столыпина про "право России – быть сильной"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию процитировал бывшего председателя правительства Российской империи Петра Столыпина про "историческое право России – быть сильной".

После этого зрители, присутствующие на мероприятии, встали и зааплодировали.

Столыпин был самым молодым премьер-министром Российской империи. За его карьеру произошли крупные преобразования в стране – аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточных территорий государства.

Путин проводит 18-е подобное мероприятие. В ходе выступления российский лидер затронул темы, касающиеся специальной военной операции, экономики РФ, социальной сферы и многие другие.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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