13:22Политика
Путин в послании процитировал Столыпина про "право России – быть сильной"
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию процитировал бывшего председателя правительства Российской империи Петра Столыпина про "историческое право России – быть сильной".
После этого зрители, присутствующие на мероприятии, встали и зааплодировали.
Столыпин был самым молодым премьер-министром Российской империи. За его карьеру произошли крупные преобразования в стране – аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточных территорий государства.
Путин проводит 18-е подобное мероприятие. В ходе выступления российский лидер затронул темы, касающиеся специальной военной операции, экономики РФ, социальной сферы и многие другие.
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!