Путин призвал предпринимателей работать на благо России

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Российские предприниматели могут связывать свою жизнь с Западом, который будет считать их людьми второго сорта, но может сделать выбор в пользу работы на благо соотечественников. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию

"Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Нужно перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более что вы (предприниматели. – Прим. ред.) сильные люди. <...> Есть и другой выбор – быть со своей родиной, работать для соотечественников", – сказал президент.

По его словам, у каждого есть право выбора, в том числе и жить за границей. Однако представителям российского крупного бизнеса следует понимать, что, несмотря на все титулы, их там будут считать второсортными чужаками.

Предпринимателям следует инвестировать в Россию, создавать рабочие места, вкладываться в школы и вузы, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Россияне будут за это им благодарны, считает президент.

"Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. <...> Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие", – добавил он.

Президент также назвал серьезной угрозой для страны, когда представители крупного бизнеса, отвечающие зачастую за работу стратегических предприятий, зависят от зарубежных правительств.

21 февраля в Гостином дворе прошло 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



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