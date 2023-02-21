Путин назвал Россию открытой страной и самобытной цивилизацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия является открытой страной и самобытной цивилизацией, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство, заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Но это цивилизация наша – вот что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше... Но рассчитывать будем только на свои ценности", – сказал президент.

По его словам, Россия умеет дружить и держать слово, никого не подведет и всегда поддерживает в трудной ситуации, как помогала и западным странам в пандемию. Он напомнил о помощи РФ в период пандемии некоторым европейским странам, в том числе Италии, а также об оказанной помощи Сирии и Турции после землетрясений.

Ранее Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость. Он подчеркнул, что в поддержке спецоперации на Украине абсолютным большинством россиян проявился патриотизм.

Глава государства также поблагодарил всех российских бойцов, как военных, так и остальных, за героизм. Президент попросил прощения за то, что не может перечислить все подразделения.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что год назад было принято решение о проведении специальной военной операции ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности страны и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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