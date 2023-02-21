Президентские выборы в РФ в 2024 году пройдут в соответствии с законом – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что президентские выборы в 2024 году в РФ пройдут в строгом соответствии с законом.

"Хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур", – заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что выборы представляют собой разные подходы к решению разного рода задач, в числе которых социальные и экономические. Вместе с этим, считает президент, ведущие политические силы консолидированы. При этом основополагающее для всего государства заключается в безопасности и здравии граждан РФ, а также суверенитете и национальных интересах.

До этого Путин сообщил, что имеет право вновь избираться президентом России, однако он пока не решил, будет ли это делать. Глава государства подчеркнул, что наличие такого права стабилизирует ситуацию внутри страны, но обсуждать этот вопрос пока что рано.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!