Песков прокомментировал слухи о желании Индии соблюдать ценовой потолок на нефть

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В экономических вопросах Россия ориентируется на собственные контакты с Индией, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления СМИ о том, что Нью-Дели не станет нарушать ценовой потолок на российскую нефть. Слова представителя Кремля передает "Газета.ру".

"Мы ориентируемся в данном случае <...> на контакты с нашими контрагентами в Индии", – сообщил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что по вопросу есть определенные решения, принятые Владимиром Путиным. Они подкреплены необходимыми документами, на основе которых между РФ и Индией будет выстроен контакт по поводу лимита цен на отечественное топливо.

До этого о намерении Индии соблюдать ценовой потолок на российскую нефть сообщило агентство Bloomberg. По данным источников СМИ, индийские власти обратились к банкам и трейдерам с указанием соблюдать ограничительные меры. Дискуссию по вопросу правительство Нью-Дели организовало с США и странами G7.



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