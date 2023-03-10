Глава комитета сената заявил, что США могут полностью заместить нефть и газ из РФ в ЕС

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США могут полностью заменить российские нефть и газ на рынке Европы, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, да. Мы в состоянии", – ответил Манчин на соответствующий вопрос.

Он заявил, что замена российских нефти и газа на американские на рынке Европы не даст России "использовать энергоносители как оружие".

Манчин считает, что если у США получится убрать с рынка российскую нефть, "используемую в качестве оружия", то это станет "благословением для демократии и свобод людей". Он заявил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но сказал, что страны должны принимать собственное решение по этому вопросу.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в частном порядке призывала крупнейших сырьевых трейдеров совершать сделки с поставками российской нефти, торгующейся с установленным ценовым потолком. Источники Financial Times утверждают, что в США стремятся уменьшить доходы нефтегазовой отрасли России, но при этом сохранить российскую нефть на рынке, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров.

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