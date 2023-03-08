G7 пересмотрят потолок цен на нефть из России в марте – Минфин США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Страны "Большой семерки" собираются пересмотреть уровень предельных цен на нефть из России в марте. Об этом заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

"Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на российскую нефть. – Прим. ред.)", – приводит ее слова РИА Новости.

Розенберг также заявила, что ей нечего ответить на вопрос о том, наблюдают ли в США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает потолка цен на нефть. Он заявил, что Россия работает так, чтобы эта система не наносила ущерб интересам страны.

Ранее в ОПЕК спрогнозировали увеличение спроса на нефть в 2023 году на 2,3 миллиона баррелей в день. По словам генерального секретаря картеля Хайтама аль-Гаиса, большая часть увеличения спроса придется на страны Азии, в том числе Китай и Индию.

Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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