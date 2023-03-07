Фото: ТАСС/Егор Алеев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает потолка цен на нефть. Так он прокомментировал заявления США о том, что установленные в отношении российского топлива ограничения работают хорошо.

"Мы, конечно, приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", – объяснил он.

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на вольготные условия этих ограничительных мер. По его мнению, существующий на сегодняшний день уровень цен на нефть указывает на то, что потолка нет.

Ранее сообщалось, что цены на нефть на мировых рынках ускорили падение после публикаций СМИ о возможности выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Западные санкции на поставки российских нефтепродуктов вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.



Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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