Цены на нефть снижаются после сообщений СМИ о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК

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Цены на нефть на мировых рынках ускорили падение после публикаций СМИ о возможности выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Сведения об этом появились в газете The Wall Street Journal.

До публикации издания цена майских фьючерсов марки Brent составляла примерно 84 доллара, в то время как к 17:25 по московскому времени снизилась до 82,97 доллара. Падение коснулось и фьючерсов марки WTI на апрель – цена уменьшилась с 77,5 до 76,4 доллара.

Как рассказал неназванный чиновник из ОАЭ, в стране ведут внутренние дискуссии о возможности выхода из картеля. Это решение, как ожидается, негативно скажется на влиянии ОПЕК на мировых нефтяных рынках.

В ОАЭ считают, что ограничения на добычу, о которых договорились участники ОПЕК, вредят нефтяным доходам страны. При этом Объединенные Арабские Эмираты располагают производственными мощностями, которые позволили бы получать больше топлива.

В декабре 2022 года организация ОПЕК+ подтвердила, что будет придерживаться плана по добыче нефти. Данный документ был согласован в октябре. Производство топлива по соглашению сокращается на 2 миллиона баррелей в сутки.



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