ОПЕК+ решил сохранить план по добыче нефти

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Международная организация ОПЕК+ подтвердила, что будет придерживаться плана по добыче нефти, который был согласован в октябре. Он предполагает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Следующая встреча ОПЕК+ должна состояться 4 июня 2023 года. Однако в организации сообщили, что готовы провести собрание в любое время, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации на мировом рынке.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

В одобренном документе сказано, что соответствующие ограничения будут распространяться на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

Россия не раз высказывала свою позицию на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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