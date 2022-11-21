В ОАЭ отрицают участие в обсуждениях изменений договоренностей ОПЕК+

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Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страна не принимала участия в обсуждениях, направленных на изменение договоренностей ОПЕК+, передает РИА Новости.

"Объединенные Арабские Эмираты отрицают то, что они участвуют в каких-либо обсуждениях с другими членами ОПЕК+ об изменении последних договоренностей, которые действительны до конца 2023 года", – подтвердил министр.

Аль-Мазруи добавил, что целью ОАЭ остается поддержание баланса на нефтяном рынке и направленные на это решения.

Ранее ряд СМИ сообщили об обсуждениях с целью увеличить объем добычи до 500 тысяч баррелей в сутки. По информации журналистов, в переговорах принимали участие Саудовская Аравия и некоторые другие производители нефти.

На фоне данных сообщений вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на российское топливо.

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