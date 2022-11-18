Страны G7 установят уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября – СМИ

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Государства "Большой семерки" намерены в среду, 23 ноября, объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Вашингтон планирует представить свое предложение по уровню лимита цен представителям стран ЕС перед встречей постпредов, которая запланирована на 23 ноября. Если они его поддержат, предельная цена будет объявлена в тот же день.

Тем не менее другой источник не смог подтвердить эту дату, поскольку он не имеет уверенности в том, что Евросоюз согласится с предложением американской стороны.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи выразил мнение, что ценовой полок на нефть может дорого обойтись Западу. По словам аналитика, за решение западных властей будет расплачиваться именно гражданское население.



"Деньги 24": потолок цен на нефть

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