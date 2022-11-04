В США считают, что РФ сохранит интерес к экспорту нефти после введения ценового потолка

Фото: depositphotos/Ivankmit

США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти после введения ценового потолка. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, заинтересованность России сохранится ради функционирования экономики и финансирования действий в рамках специальной военной операции на Украине.

"Введение потолка по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", – цитирует его ТАСС.

6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи, в свою очередь, уточнил, что введение ценового полка на нефть может дорого обойтись Западу. Как отметил специалист, за решение западных властей будет расплачиваться гражданское население, поскольку ограничения приведут к увеличению затрат на топливо.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!