21:11Экономика
В США считают, что РФ сохранит интерес к экспорту нефти после введения ценового потолка
Фото: depositphotos/Ivankmit
США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти после введения ценового потолка. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, заинтересованность России сохранится ради функционирования экономики и финансирования действий в рамках специальной военной операции на Украине.
"Введение потолка по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", – цитирует его ТАСС.
6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.
Эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи, в свою очередь, уточнил, что введение ценового полка на нефть может дорого обойтись Западу. Как отметил специалист, за решение западных властей будет расплачиваться гражданское население, поскольку ограничения приведут к увеличению затрат на топливо.
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