Аналитик прокомментировал слова главы ЕК о потолке цен на нефть из РФ

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Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Европейского союза установить потолок цен на нефть из России является абсурдным, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что начиная с 5 декабря государствам ЕС будет нельзя покупать российскую нефть с помощью морского транспорта.

"Если они пытаются говорить о трубопроводных поставках нефти, которые и после 5 декабря сохранятся в Центральной Европе из России, тут они не смогут достигнуть соглашения внутри ЕС, потому что это решение будет блокировать Венгрия", – поделился Юшков в беседе с RT.

Он отметил, что эта страна более месяца назад блокировала принятие шестого пакета санкций в сторону РФ, который в том числе касался нефти. Кроме того, эксперт отметил, что из-за слов главы ЕК стало непонятно, кому именно они хотят поставить российское "черное золото" по ценам выше потолка.

"Речь идет о том, что они своим европейским компаниям, которые владеют танкерами, и своим европейским страховым компаниям запретят перевозить и страховать перевозку российской нефти в третьи страны, если в танкер залита нефть по цене выше, чем некий потолок", – объяснил аналитик.

По словам Юшкова, подобные ограничения, которые придумали европейцы для остальных, не будут соблюдаться.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь, эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи подчеркнул, что ценовой полок на нефть может дорого обойтись Западу. По словам аналитика, за решение западных властей будет расплачиваться именно гражданское население.

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива

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