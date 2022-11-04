Посол РФ в США не исключил распространения потолка цен на российские газ и металлы

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Потолок цен, который Запад планирует ввести в отношении российской нефти, позже может быть распространен на газ и металлы и РФ. Об этом в статье для The National Interest заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Если этот механизм (ограничения цен на нефть. – Прим. ред.) будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом – на металлы", – написал он.

При этом не исключено, что в будущем механизм ограничения цен затронет и другие товары, считает дипломат. Он подчеркнул, что Россия остановит поставки в те страны, что решат прибегнуть к такой мере.

В начале октября Совет ЕС одобрил восьмой пакет санкций против РФ. В него вошел в том числе механизм искусственного сдерживания цен на российскую нефть. Также санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из России.

Позже глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее словам, это позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи. К консенсусу по вопросу потолка цен на российскую нефть Запад пока не пришел.



Страны Запада пока не приняли решений по предельной цене на российскую нефть

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