Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

Фото: ТАСС/DPA/Winfried Rothermel

Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть, заявили в Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС.

Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из России, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Уточняется, что ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей.

Кроме того, новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ. Также предусмотрены ограничения на импорт и экспорт стальной продукции, техники, пластика и сигарет.

Подпало под запрет и оказание финансовых, инжиниринговых и юридических услуг и консультаций в области информационных технологий и совершение операций с российским морским регистром судоходства.

Россиянам запрещается иметь криптоактивы в странах ЕС. В свою очередь, европейские граждане не могут занимать руководящие должности в ряде российских государственных компаний.

Новые ограничения предусматривают наказание за схемы обхода санкций ЕС.

Уточняется, что санкции также распространяются на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в рамках новых санкций в отношении РФ может внести в черные списки 29 человек. Кроме того, в зарубежных СМИ сообщили, что Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью". Санкции будут предусматривать и запрет на импорт из России икры, сигарет, спиртного, стали и древесины.



Евросоюз намерен одобрить новые антироссийские санкции

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