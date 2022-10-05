Боррель заявил о готовности Евросоюза к дипломатическому решению по Украине

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Представители Евросоюза готовы к поиску дипломатического решения конфликта на Украине при наличии соответствующих обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом", – сообщил он.

До этого стало известно, что Евросоюз намерен принять единогласное решение в отношении нового пакета антироссийских санкций на саммите в Праге в пятницу, 7 октября.

По данным представительства Чехии в ЕС, новый пакет санкций может включать в себя запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из РФ.

Кроме того, новые санкции ЕС в отношении России могут коснуться 29 человек.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз намерен одобрить новые антироссийские санкции

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