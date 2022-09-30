ЕС договорились по новым санкциям в отношении РФ – СМИ

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Страны Евросоюза пришли к первоначальной договоренности по новым санкциям в отношении России, окончательное решение планируется принять на следующей неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Окончательное решение ожидается на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры Евросоюза лишат Россию дополнительно семи миллиардов евро доходов. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предлагается ввести новый запрет на импорт российской продукции.

Европейский союз введет также ограничения против граждан, которые будут обходить рестрикции против РФ. Еврокомиссией также было предложено ввести потолок цен на нефть РФ. Кроме того, ЕК выступила с инициативой расширить перечень запрещенных к поставке товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, а также химических веществ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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