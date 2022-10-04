Страны G7 еще не согласовали потолок цен на российскую нефть – СМИ

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Страны G7 обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть, однако они до сих пор не достигли каких-либо конкретных договоренностей. Об этом пишет Reuters.

Помощник министра финансов США Бен Харрис заявил, что предельная цена будет достаточной для того, чтобы у России оставался стимул к поддержанию объемов нефтедобычи.

Ранее в СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации. При этом источники заявили, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями.

Позже поступила информация, что Евросоюз пока не будет принимать решения о введении верхнего ограничения цен на российскую нефть. Это связано с сохраняющимися разногласиями между странами, входящими в ЕС.

Некоторые государства выступают против введения потолка цен на российскую нефть, в то время как в ЕС такие решения принимаются лишь единогласно.



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