Потолок цен на нефть из России может стать для Запада "смертельным ударом" – эксперт

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Введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена, считает глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.

"Администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом", – написал эксперт в своей статье для издания Forbes.

По его мнению, план Запада по введению потолка цен на российскую нефть не сработает по двум причинам. Первая – крупные покупатели, такие как Индия и Китай, скорее всего, проигнорируют ограничения или попытаются их обойти, тем самым продолжив "обеспечивать жизненно важное финансирование российской военной машины своими покупками".

"Во-вторых, ценовой потолок создает значительные перебои в поставках российской нефти, что приведет к стремительному росту мировых цен, поддерживая высокие доходы от нефти в России и наказывая мировую экономику", – отметил Эберхарт.

Ранее американский журналист Блейз Малли заявил, что в Европе начинается битва за российскую нефть, поскольку в случае введения потолка цен на энергоносители из РФ страны Запада ожидают значительные экономические издержки. Он также указал, что если Владимир Путин примет решение об отказе экспорта странам, которые поддержат потолок цен, стоимость сырья на мировом рынке снова вырастет и станет для ЕС и Соединенных Штатов головной болью.



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