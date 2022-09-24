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Экономика

24 сентября, 20:04

Байден заявил о необходимости "надавить" на энергосферу для снижения цен на бензин

экономика

Фото: depositphotos/zorandim

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил занимающихся экономическими вопросами сотрудникам администрации "оказать давление" на энергетическую отрасль для возможности снижения стоимости бензина в стране, сообщили в Белом доме.

"Они сообщили, что экономическая стратегия США, ориентированная на долгосрочный рост и инвестиции, увеличение производства и бюджетную дисциплину, позволила нашей стране пережить сложные времена в мире, находясь в максимально выигрышном положении", – приводит ТАСС текст заявления.

Как отметил лидер США, снижение цен на бензин необходимо для перехода к стабильному росту отказа от исторических экономических достижений Штатов.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил власти Соединенных Штатов в сокрытии реального положения дел в экономике страны. Он напомнил, что инфляция в США в августе составила 8,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2 тысячи пунктов.

До этого президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. По данным американского Минтруда, потребительские цены в стране в феврале текущего года увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.

Американский сенатор раскритиковал Байдена за неспособность совладать с ценами на топливо

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