Байден заявил, что потолок цен на нефть из РФ может снизить стоимость топлива в США

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в Соединенных Штатах.
В ходе совещания с помощниками по вопросам экономики он отметил, что благодаря принятым мерам в стране в течение 38 дней наблюдается снижение стоимости топлива, однако это, по его оценкам, не совсем быстро.
Он отметил, что сотрудникам администрации следует обсудить дополнительные шаги. Байден также призвал американские нефтегазовые компании использовать свои "рекордные" прибыли для наращивания добывающих и перерабатывающих мощностей.
"Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече G7. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [Владимира] Путина. <...> В ближайшие <...> недели я буду делать все возможное для снижения цен", – приводит его слова пресс-служба Белого дома.
Ранее замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявила, что ведомстве рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю текущего года. Она напомнила, что к этому сроку должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из России.
До этого Владимир Путин предупредил, что цены на нефть взлетят "до небес", если ввести ограничения на ее поставки из России. По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
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