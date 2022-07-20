Цены на нефть взлетят до небес при попытке ограничить ее поставки из России – Путин

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Цены на нефть взлетят до небес, если ввести ограничения на ее поставки из России, заявил Владимир Путин. По словам президента РФ, в таком случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. <...> Результат будет тот же самый – подъем цен", – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти. Отмечалось, что это позволит нивелировать попытки западных стран урезать доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
До этого декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.
Эксперт объяснил, что Запад пытается как можно сильнее надавить на Россию, пытаясь избежать при этом негативных последствий для себя. Введение ценовых ограничений цен на нефть из РФ приведет к нарушению поставок углеводородов, повысит волатильность цен на них, спровоцирует рост инфляции.
"Деньги 24": цены на нефть
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