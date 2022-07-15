РФ планирует сформировать отечественный эталон нефти для контроля цены – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти. Это позволит нивелировать попытки западных стран урезать доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В СМИ утверждают, что получили документ, из которого следует, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и ЦБ рассчитывают в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

Ранее стало известно, что в текущий момент страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.

В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

