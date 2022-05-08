В G7 намерены снижать зависимость от российских энергоносителей

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Страны Группы семи (G7) обязуются постепенно сокращать зависимость от энергоресурсов России.
"Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного свертывания или введения запрета на импорт российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок", – приводит ТАСС текст заявления.
Кроме того, они планируют принимать дальнейшие меры против российских банков, которые важны для финансовой системы РФ.
G7 также призвала частные компании отказаться от обеспечения власти России средствами на финансирование вооруженных сил.
Ранее Соединенные Штаты приняли решение о введении новых санкций против России.
Согласно документу, санкции вводятся в отношении Первого канала, "России-1", НТВ. Попавшим под санкции телеканалам запрещено поставлять оборудование и размещать американским компаниям на них рекламу.
Расширен и список персональных ограничений. Их ввели против восьми руководителей Сбербанка и 27 управленцев Газпромбанка. Московский индустриальный банк и десять его дочерних структур тоже внесены в черный список. Уточняется, что введение санкций не означает блокирование операций Газпромбанка и замораживание его активов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против РФ
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