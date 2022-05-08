США приняли новый пакет санкций против России

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Соединенные Штаты приняли решение о введении новых санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, санкции вводятся в отношении Первого канала, "России-1", НТВ. Попавшим под санкции телеканалам запрещено поставлять оборудование и размещать американским компаниям на них рекламу.

Расширен и список персональных ограничений. Их ввели против восьми руководителей Сбербанка и 27 управленцев Газпромбанка. Московский индустриальный банк и десять его дочерних структур тоже внесены в черный список. Уточняется, что введение санкций не означает блокирование операций Газпромбанка и замораживание его активов.

Кроме того, еще 2,6 тысячам должностных лиц из РФ и Белоруссии запрещено пересекать американскую границу. Штаты также вводят политику ограничения выдачи въездных виз российским военнослужащим.

Вводится запрет на и предоставление фирмам РФ услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга для американских граждан и компаний. Документом также предусматриваются новые экспортные ограничения в отношении России, касающиеся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

В Белом доме отметили, что страны G7 собираются сократить или запретить импорт российской нефти.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.