Лидеры стран G7 обсудят 8 мая новые санкции против России – СМИ

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Лидеры стран G7 обсудят потенциальные новые санкции против РФ во время видеоконференции 8 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что в ходе видеозвонка члены G7 также могут и доработать санкции.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов открыта к введению новых санкций в отношении РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

