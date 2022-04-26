Великобритания расширила экспортные ограничения в отношении России

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Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против России. В частности, вводится запрет на экспорт в РФ продукции и технологий, которые якобы могут быть использованы на Украине.
"Соединенное Королевство <...> объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для угнетения героического народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина.
Также британские власти сняли все пошлины на импорт с Украины в рамках соглашения о свободной торговле. В заявлении департамента международной торговли Британии уточняется, что от пошлины будут освобождены мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие товары.
"Все пошлины на товары, импортированные с Украины, теперь будут снижены до нуля, <...>, что обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту, – говорится в заявлении ведомства.
21 апреля Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, а также ввел санкции против 26 физических и юридических лиц из РФ.
В список попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский и другие.
Ранее сообщалось, что Москва, ответив на санкции Лондона, включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков. Среди них премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина.
В российском МИД подчеркнули, что такое решение связано с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Британия ввела запрет на импорт серебра и деревянных изделий из РФ
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