Россия ввела ответные персональные санкции против Британии

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Россия включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, таким образом ответив на санкции Лондона, сообщает РИА Новости.

Среди них премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина. Перечень еще расширят. Туда войдут политики, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, а также подталкивают Запад к использованию угроз в диалоге с Москвой и подстрекают киевский неонацистский режим.

В российском МИД подчеркнули, что такое решение связано с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России.

Ранее МИД Британии ввел новые санкции против России, в списке фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Сообщается, что санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении "Марии Владимировны Воронцовой", у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", а также в отношении "Катерины Владимировны Тихоновой", у которой также называются фамилии "Путина" и "Шамалова".

Им будет запрещено посещать Великобританию, а их счета заморозят. В ведомстве также отметили, что реализация рестрикций осуществляется при взаимодействии с Соединенными Штатами.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК, а также глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков и другие. Под санкции также подпала Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей Сергея Лаврова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

