В ЕК заявили, что шестой пакет антироссийских санкций включит ограничения на импорт нефти

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Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза может включать ограничения на импорт нефти из России. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как отмечается, санкции могут включать или постепенный отказ, или введение тарифов на экспорт российской нефти, превышающий конкретный предел цен.

"Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", – приводит слова Домбровскиса газета The Times.

Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что отказ от газа из России стал бы для немецкой экономики катастрофой. Как он отметил, российский газ используется не только для отапливания жилых домов, но и в работе немецких предприятий тяжелой промышленности и машиностроения, в частности, химической промышленности.

Уже введенные санкции стали следствием решения Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

