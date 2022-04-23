Минпромторг составил перечень товаров для параллельного импорта

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Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что документ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Теперь документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.
Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров. Таким образом, в список вошли готовая потребительская продукция, а также комплектующие для автомобилей. В частности, речь идет о текстиле, кожаных изделиях, одежде, мехе, парфюмерии, оборудовании и механических устройствах, телефонах, компьютерах и ТВ-аппаратуре.
Помимо этого, Минпромторг разрешил параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. Отмечается, что в РФ будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие
Как отмечается, в список не попали ювелирные изделия, а также мебель.
Ранее Минпромторг предложил производителям стройматериалов ограничить торговую наценку по аналогии с металлопродукцией. Правительство уже упростило вывод стройматериалов на российский рынок. Теперь срок подтверждения пригодности сокращен в девять раз – с трех месяцев до 10 рабочих дней. А при оценке иностранных материалов разрешили учитывать результаты испытаний зарубежных лабораторий.
В свою очередь, глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года. Он объяснил это тем, что лекарства не находятся под санкциями. По словам главы ФТС, с начала апреля задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарств и медицинских изделий.
На рынке парфюмерии стали появляться новые российские ароматы
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