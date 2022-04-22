Импорт медикаментов в Россию из ЕС и США пока сохраняется на уровне прошлого года – ФТС

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Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

Он объяснил это тем, что лекарства не находятся под санкциями. По словам главы ФТС, с начала апреля задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарств и медицинских изделий.

Как уточнил Булавин, основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Кроме того, наиболее дорогостоящие лекарства поступают в РФ из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.

Ранее глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко заявил, что, по данным Минздрава, в России есть годовой запас лекарств и расходных материалов. Он добавил, что на площадке комиссии будут созданы рабочие группы по лекарственному обеспечению, клиническому питанию, поддержке производителей российской медицинской техники. Вопросами импортозамещения займутся эксперты, представители производств и власти.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По словам министра, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента. На протяжении последней недели были проведены встречи с отечественными и иностранными производителями препаратов.

